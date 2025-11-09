İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Keçiörengücü'nden Adana'da gollü galibiyet

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü, Adana Demirspor'u deplasmanda 7-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Diouf, Odise Roshi, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut ve Junior Fernandes getirdi.

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 15:58 - Güncelleme:
Keçiörengücü'nden Adana'da gollü galibiyet
TFF 1. Lig 13. hafta maçında Keçiörengücü, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 7-2 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2), Odise Roshi, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut ve Junior Fernandes (2) kaydetti. Adana Demirspor'un iki golünü de Salih Kavrazlı attı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 17 puana yükselirken Adana Demirspor -17 puanla ligin dibinde yer alıyor. Ligin sonraki haftasında Keçiörengücü, Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.

