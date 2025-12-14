İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Kees Smit transferinde avantaj Chelsea'de

Premier Lig ekiplerinin ilgi odağı olan AZ Alkmaar forması giyen Kees Smit için Chelsea transferde öne geçti.

14 Aralık 2025 Pazar 11:19
Kees Smit transferinde avantaj Chelsea'de
Chelsea'nin, AZ Alkmaar forması giyen ve "Hollandalı Pedri" olarak anılan Kees Smit için transfer yarışında Newcastle'ın önüne geçtiği öne sürüldü.

Yaklaşık 25 milyon sterlin (33 milyon dolar) değer biçilen 19 yaşındaki oyuncu, Premier League genelinde büyük ilgi görüyor; Tottenham Hotspur ve Manchester United da Hollanda'daki gelişimini yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, bu yarışta en avantajlı konumda olan kulübün Chelsea olduğu ifade ediliyor.

iNews'e göre Chelsea, henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da Kees Smit'in temsilcileriyle temas kurmuş durumda. Stamford Bridge cephesinin, kapsamlı bir yaz yeniden yapılanmasının ardından ocak ayında çok hareketli olması beklenmese de, piyasa koşullarının değişmesi hâlinde hızla ivme kazanabilecek bir transfer için şimdiden zemin hazırlandığı belirtiliyor. Newcastle, Smit'e olan ilgisini sürdürüyor ve genç oyuncuyu geçen sezon Eredivisie'de çıkış yaptığı dönemden bu yana yakından takip ediyor.

