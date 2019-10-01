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Keisuke Honda Twitter'da kendisine kulüp arıyor

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Keisuke Honda, Twitter üzerinden önce Manchester United'a, ardından da eski kulübü Milan'a çağrıda bulundu.

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Melbourne City'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmayan 33 yaşındaki Keisuke Honda, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Honda'dan Manchester United'a: ''Bana bir teklif verin''

Bonservisi elinde olan Japon futbolcu, 27 Eylül Cuma günü Manchester United'ın resmi hesabını da etiketleyerek Twitter'dan bir gönderi paylaştı. Honda paylaştığı gönderide ''Bana bir teklif verin. Paraya ihtiyacım yok ama mükemmel bir takımda, mükemmel futbolcularla oynamaya ihtiyacım var'' ifadelerini kullandı.

Milan'a çağrı: ''İhtiyacınız olduğunda beni arayın''

Keisuke Honda'nın Manchester United'a gönderdiği bu çağrı Twitter'da binlerce kişi tarafından etkileşime girerken Japon futbolcu istediği teklifi alamamış olacak ki bu kez de rotasını eski kulübü Milan'a çevirdi.

Yine Twitter üzerinden bu kez Milan'ı etiketleyerek gönderi paylaşan Honda, İtalyan kulübüne ''Size her zaman yardım etmek istemişimdir. İhtiyacınız olduğunda beni arayın!'' şeklinde sinyal gönderdi.

2014-2017 yılları arasında Milan forması giyen Honda, son olarak Avustralya ekibi Melbourne City'de top koşturdu. 98 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen ve 37 gol kaydeden futbolcu daha önce Meksika'da Pachuca, Rusya'da CSKA Moskova, Hollanda'da Venlo ve ülkesi Japonya'da Nagoya Grampus ile Seiryo formaları giydi.

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