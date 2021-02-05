Kemal Ademi'den Fenerbahçe itirafı: Söz veriyorum...

05 Şubat 2021 Cuma 19:21 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 19:21

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve devre arasında Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi, hedeflerini ve ayrılık nedenini anlattı.

İşte Kemal Ademi'nin açıklamaları;

Kulüp benim daha çok süre almamı istedi, böylece daha çok gelişebilecektim. Ben de oynamak istedim. Fenerbahçe'de rekabet yüksekti ve pek forma giyemedim. Karagümrük'e transferim benim için harika oldu. Kulüp de İstanbul'da, yeni bir şehre gitmek zorunda kalmadım.

"TÜRK FUTBOLUNU DAHA İYİ BİLMEMİ İSTİYOR"



Başkan Ali Koç ile iyi bir ilişkim var. Bana açıkça yaz aylarında geri dönmemi istediğini söyledi. Ayrıca bu transferi bir ceza olarak düşünmemem gerektiğini de belirtti. Fenerbahçe benim sadece maç ritmi yakalamamı ve Türk futbolunu daha iyi bilmemi istiyor.

"SÖZ VERİYORUM.."



Bir futbolcu büyük maçlarda oynamak ister, Galatasaray maçında olmak isterdim. Ama önüme ve gelecek derbilere bakıyorum. Ben düzenli oynamak için ayrıldım. Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı, herkese karşı oynayacağım ve yaz aylarında Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Dünyanın en büyük derbisinde forma giyeceğim, söz veriyorum.