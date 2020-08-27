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Spor

Kemal Erdoğan: ''Allah sporcularımıza güç kuvvet versin''

Süper Lig'i Trabzonspor deplasmanında açacak olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi. Erdoğan, 'Allah sporcularımıza güç kuvvet versin' dedi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:43
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Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.

Kemal Erdoğan, "21 takımlı fikstür çekildi. Çok uzun bir maraton. Özellikle aralıktan itibaren hafta içi de maçlar oynanacak. Allah sporcularımıza güç kuvvet versin. Çok uzun bir maraton, gördüğünüz gibi devre arası bile yok. Sadece 5 günlük bir ara var. İyi hazırlanan takımlar, uzun süreli bir maraton olacağı için, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır. Trabzonspor ile eşleştik, sevdiğimiz bir takım, dost bir şehir. En iyi şekilde ağırlayacaklarını biliyoruz. Umarım hak eden kazanır. Sağlıklı bir sezon olur." şeklinde konuştu.

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