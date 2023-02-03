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Spor

Kemal Kılıç: Alt sıralardan kurtulmak için savaş verdik

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Altay'ı 1-0 yenen Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 23:47 - Güncelleme:
Kemal Kılıç: Alt sıralardan kurtulmak için savaş verdik
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Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Altay maçının ardından son 2-3 haftayı telafi ettiklerini ifade ederek, "Kaliteli bir takımız bunu biliyoruz ama son haftalarda basit kayıplar yaşadık. Bu maçla da bunları telafi ettik. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, konuk olduğu Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, çok zor bir maç olduğunu söyleyerek, "İki takım için de çok zor bir maç. Bulundukları konumdan kurtulmak isteyen iki takımın maçıydı." dedi. Zor bir oyun olduğunu dile getiren Kılıç, "Çok zor bir oyun oldu çünkü sahada bulundukları yerden kurtulmaya çalışan iki takım vardı. Kaliteli bir takımız var. Son iki-üç maçta basit kayıplar yaşadık ama bu maçta telafi ettik. Adanaspor'un ikinci dış saha galibiyeti oldu, bunun için de mutluyuz. Play-off hattı için ve üst sıralar için oynamamız gerekiyordu. Henüz alt sıralardan kurtulmak için savaş verdik. Oyuna gelecek olursak inişli ve çıkışlı bir maç oldu. Biz iyi başladık daha sonra onlar iyi oynadı. Ön bölgede iyi olan takımımız ilk kez bu kadar çok zorlandı, tabii bu ilk yarının son dakikalarına kadar sürdü. İkinci yarı oyuna daha hakimdik. Bu özgüvenle de skoru bulduk. Üst sıralara çıkmak için de seri galibiyetlere ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

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