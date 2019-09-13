26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kemal Özdeş: Disiplinli ve iştahlı oynadık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada iyi oynamalarına rağmen üretken olamadıklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özdeş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın önde baskı yaptığına dikkati çekerek, "Autlarda bize problem yapmaya başladılar. Yediğimiz gol de autta yerleşmeyi doğru yapmayarak oldu. Maçın 80. dakikasına kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleşmeyi başardık ama üretken olamadık." dedi.

Yenildikleri için üzgün olduğunu anlatan Özdeş, "Çabuk hücum isteği bizi pas oyunundan uzaklaştırdı. Takımım disiplinli ve iştahlı oynadı. Puan alabilecek bir oyun oynadık. Son iki maçta skoru geri getirmeye çalışan bir takım vardı. Ligde 4 hafta tamamlandı. Gelecek hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardımız bizim için umut verici. Gelecek hafta dört oyuncumun üçü oynayacak hale gelecektir. Böylece daha nitelikli takım haline geleceğiz." şeklinde konuştu.

 

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Galatasaray'a üç puan Falcao'dan

Galatasaray'a üç puan Falcao'dan

39 ilçede başladı

39 ilçede başladı

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA