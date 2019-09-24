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Kemal Özdeş: Kupada sonuna kadar gitmek amacındayız

Kemal Özdeş, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1-0 kazandıkları Yeni Çorumspor maçına ilişkin, 'Bir üst tura yükseldik. Şimdi gelecek takımı bekleyeceğiz. Kupada sonuna kadar gitmek amacındayız.' dedi.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1-0 kazandıkları Yeni Çorumspor maçına ilişkin, "Bir üst tura yükseldik. Şimdi gelecek takımı bekleyeceğiz. Kupada sonuna kadar gitmek amacındayız." dedi.

Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini centilmence ve misafirperverlikle ağırlayan Çorum halkına teşekkür etti.

Karşılaşmada her iki takımın da kazanabilmek için son ana kadar mücadele ettiğini anlatan Özdeş, "İlk yarı biraz daha dağınık bir görüntü verdik. Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bir golümüz var. Ofsayt olmayabilir. İkinci yarı derli toplu bir oyun oynadık. Golü de penaltıdan attık. Penaltı pozisyonu, uzaktan gördüğüm kadarıyla tartışılır bir pozisyon. Son ana kadar skoru korumayı başardık. Yeni Çorumspor da son ana kadar gol için uğraştı. Oyuncularımı kutluyorum. Bir üst tura yükseldik. Şimdi gelecek takımı bekleyeceğiz. Kupada sonuna kadar gitmek amacındayız." ifadelerini kullandı.

Özdeş, Yeni Çorumspor'un da güçlü bir ekip olduğunu ve iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Kaya: "Penaltıyı biraz daha hakkaniyetli çalmalıydı"

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, iyi mücadele edip çok pozisyona girdikleri maçta haksız bir penaltı ile mağlup olduklarını savundu.

Güçlü bir rakibe karşı kendilerini test etme fırsatı bulduklarını vurgulayan Kaya, "İlk yarı, oyun anlamında üstünlüğümüzde geçti. Pozisyon dahi vermedik. Hatta birkaç pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı da karşılıklı ataklarla geçti. İki gün önce önemli bir lig maçı oynadık. 11 kişiden 10'unu oynatmak zorunda kaldım. Fazla değişikliğe gidemedim. İkinci yarı yorgunluk emareleri oldu. Açıklar verdik. Birinde de hakem penaltıya hükmetti. Penaltı sonucunda maçı geri getirebilecek pozisyonumuz, arzumuz olsa da 1-1'i bulamadık." diye konuştu.

"Bu kadar iyi oynayıp çok pozisyona girdiğimiz müsabakadan böyle bir penaltı kararıyla mağlup ayrılmak, Türk futbolu adına da üzücü kendi takımım adına da" diyen Kaya, "Penaltıyı biraz daha hakkaniyetli çalmalıydı. Yavaş çekimde seyrettim, resmen oyuncu yaslanıp penaltıyı almış. Böyle bir kararla mağlup olmamıza çok üzüldüm." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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