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Spor

Kemal Rüzgar Altınordu'dan ayrıldı

Altınordu, iki sezon önce Almanya'nın Viktoria Köln takımında transfer ettiği Kemal Rüzgar ile yollarını ayırdı.

DHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:42
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar'la yolların ayrıldığı öğrenildi.

Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren gurbetçi santrfora yeni teklif sunmadı. Teknik heyetin raporuna göre Kemal'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtildi. Altınordu'ya iki sezon önce Almanya kulübü Viktoria Köln'den transfer edilen 25 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 19 maçta 7 gol atarken, kupada 2 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Gurbetçi golcü kırmızı-lacivertli takımda geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Golcü Yasin'in ardından Kemal'le de vedalaşan Altınordu, forvete takviye yapacak.

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