Kemal Rüzgar, Rizespor'dan Manisa FK'ya transfer oluyor

DHA 31 Ocak 2021 Pazar 13:21 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:21

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı olan Manisa Futbol Kulübü, golcü Kemal Rüzgar'la anlaşma sağladı. Son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği ve golcü futbolcunun resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Kariyerine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta başlayan gurbetçi futbolcu Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln'de oynadıktan sonra Altınordu'ya geldi. Altınordu'da yaşadığı ağır sakatlıkların ardından düzenli forma şansı bulamayan Kemal, bu sezon Çaykur Rizespor'da 10 resmi maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.

Manisa FK'nın, Sancaktepe'de forma giyen kaleci Hüseyin Yılmaz'la da el sıkıştığı iddia edildi.