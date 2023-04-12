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Spor

Kemal Tavacı: Erken gol olmasaydı maçı daha farklı ilerletebilirdik

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 yenilen Tuzlaspor'da teknik sorumlu Kemal Tavacı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
Kemal Tavacı: Erken gol olmasaydı maçı daha farklı ilerletebilirdik
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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Kemal Tavacı, maça erken bir gol yiyerek başladıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çok beklemediğimiz bir goldü. Hafta sonu oynadığımız Denizlispor maçından sonra Samsunspor karşılaşmasında da oyun planına uygun çalışmalar yaptık. Erken gol olmasaydı maçı daha farklı ilerletebilirdik. İkinci devrede birkaç değişiklik yaptık, oyun gücünü birazcık daha kontrol edebildik. Son dakikada da talihsiz bir pozisyon yaşandı. Biz gol gibi gördük ama takdir tabii ki hakemlerin. Samsun'dan elimiz boş dönüyoruz. Samsunspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.

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