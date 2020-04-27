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Spor

Kemba Walker'dan Michael Jordan itirafı!

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın hayatını nasıl değiştirdiğinden bahsetti.

27 Nisan 2020 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:33
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Michael Jordan, şimdi Celtics'te oynayan Kemba'yı 2011'de draft eden kişiydi.

Charlotte Hornets (o dönemde Bobcats), UConn Huskies üyesi olarak ulusal şampiyonluğa ulaşmış Kemba'yı, 2011 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçmişti.

Kemba ilk sekiz yılını Hornets'la geçirmiş, üç kez All-Star olmuş ve ligin en iyi guardlarından biri olduğunu göstermişti.

2019 yazında Celtics ile anlaşan Walker, draft olduğu gecenin yanı sıra, Jordan'ın akıl hocası olarak rolünü ve kendisinin bir ağabeyi olduğunu söyledi:

"Ayrıca, draft gecesinde de hayatımı değiştirdi. Milyonlarca yıl düşünsem, MJ için oynayacağım ve onunla bir ilişki kurabileceğim aklıma gelmezdi. Ama oldu. O benim ağabeyim gibi. Onu takdir ediyorum. Kendisine ve ailem için yaptıklarına ve kariyerim boyunca ilerlememe nasıl yardımcı olduğuna minnettarım."

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