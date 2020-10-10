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Spor

Kenan Karaman: Almanya'da büyüdüm ama Türkiye'ye bağlıyım

Almanya karşılaşmasında son dakika golüyle yıldızlaşan milli futbolcu Kenan Karaman, Uluslar Ligi'nde karşılaşacağımız Rusya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:39
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Rusya karşılaşmasına İyi hazırlandıklarını belirten Kenan Karaman, "Bizi zorlu bir maç bekliyor Rusya karşısında. Rusya'yı iyi analiz ettik, hocamız bizi iyi hazırladı. Yarın son detayları konuşup, inşallah galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

"BU SONUÇLAR BİZE ÖZGÜVEN VERİYOR"

Almanya'ya 90+4. dakikada attığı gol için duyguları sorulan 26 yaşındaki oyuncu, "Benim için çok anlamlı bir gol oldu. Almanya'da doğdum büyüdüm, orada oynuyorum ama ülkeme hep bağlıyım. Hislerim hep Türkiye'nin yanındaydı. Güzel bir gol oldu, bu sonuçlar bize özgüven veriyor. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

Milli Takım'daki kaliteye dikkat çeken milli isim, "Hücum oyuncularımızın hepsinin kalitesi var. Milli Takım'a seçilen her oyuncu özeldir. Herkes performansını maçlarda gösterirse, bu bizi ileriye taşır. En önemlisi de bu zaten." diyerek sözlerini noktaladı.

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