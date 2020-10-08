08 Ekim 2020 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 15:27

Türkiye A Milli Futbol Takımı dün gece Almanya Milli Takımı ile çıktığı mücadeleden 3-3'lük beraberlikle döndü. Maçın ardından en çok konuşulan isim Türkiye'ye beraberlik golünü atan Kenan Karaman oldu. A Milli takımımızı beraberliğe taşıyan Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman aslen nereli? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

KENAN KARAMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması giymektedir. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sol, sağ kanat ve forvet bölgelerinde forma giyen Kenan Karaman, 1.89 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

KENAN KARAMAN NERELİ?

1994 yılında Almanya'da dünyaya gelen Kenan Karaman aslen Giresunludur.

Doğum tarihi: 5 Mart 1994 (26 yıl yaşında), Stuttgart, Almanya

Kenan Karaman, futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

Kenan Karaman 12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden TSG 1899 Hoffenheim II'nin 1.FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan Türkiye U-18 kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada 2 gol attı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında da forma giydi.

KENAN KARAMAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Tecrübeli oyuncu santrafor mevkiinde oynuyor. Aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor.