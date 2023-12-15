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Spor

Kenan Karaman attı, Schalke 1 puanı kaptı!

Bundesliga 2'de Schalke 04 evinde Greuther Fürth ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Kenan Karaman, Schalke adına 2. golü atarak sevinç yaşadı.

15 Aralık 2023 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Kenan Karaman attı, Schalke 1 puanı kaptı!
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Bundesliga 2'nin 17. haftasında Schalke 04 ile Greuther Fürth karşı karşıya geldi.

Veltins Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken Schalke'nin gollerini 30. dakikada Keke Topp ve 74. dakikada Kenan Karaman kaydetti.

Greuther Fürth'ün gollerini ise 50. dakikada Branimir Hrgota ve 77. dakikada Simon Asta kaydetti. Schalke'de Derry Murkin 80. dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Schalke puanını 20'ye yükseltirken, Fürth 29 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Schalke evinde Hamburg'u ağırlarken, Fürth deplasmanda Paderborn'a konuk olacak.

KENAN KARAMAN ÇIKIŞTA

Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Schalke formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan Kenan Karaman, bu maçlarda 6 gol 4 asist kaydetti.

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