Kenan Karaman: Ayrılmak istedim ama kulübüm bırakmadı

Türkiye A Milli Takımı ve Alman kulübü Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Sırbistan karşılaşması sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" dedi.
Milli takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ay yıldızlıların oynadığı maçlarda ikinci yarı daha etkili performans göstermesini de değerlendiren golcü oyuncu, "İlk yarı fazla önde basamadık. Biraz pasif kaldık. Rakibi oyuna dahil ettik. İkinci yarı sistemin değişmesiyle daha çok önde baskı yapabildik. İkinci yarıda top daha çok bizdeydi. Bunu diğer maçlarda ilk yarıdan başlayarak yapmalıyız. Yine de iyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.
Kulübünde çok iyi çalıştığını ve bu nedenle de milli takıma hazır geldiğini belirten Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum, milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu da takıma yansıyor. Bu kamp benim için iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Karaman, "Sözleşme bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" açıklamasında bulundu.