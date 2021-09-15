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Spor

Kenan Karaman: Ben inanıyorum, bu gruptan çıkacağız

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildikleri maçına ardından konuştu

15 Eylül 2021 Çarşamba 23:13 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:13
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Sergen Yalçın ile basın toplantısına katılan Kenan Karaman şu açıklamayı yaptı;

"Çok iyi bir maç çıkardık. İlk 20 dakika hakimiyet bizdeydi. Gol bulsak, daha değişik olurdu. 1-0 geriye düştük, o bizi biraz bozdu. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne uyum sağladık. Bence geleceğimiz güzel."

"Maçları hocamızla birlikte iyi analiz edip, güzel hazırlanacağız. Biz çok iyi bir kadroyuz. Herkesin şansı var grupta. Ben inanıyorum, bu gruptan çıkacağız. Hatalarımızı düzeltip diğer maçlarda daha iyi oynamaya çalışacağız. Ben diğer maçlardan ümitliyim."

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