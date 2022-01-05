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  • Kenan Karaman Beşiktaş'tan ayrılıyor! Giresunspor yolcusu...
Spor

Kenan Karaman Beşiktaş'tan ayrılıyor! Giresunspor yolcusu...

Performansıyla Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaratan ve siyah beyazlı taraftarların tepkisini çeken Kenan Karaman'a Süper Lig ekibi Giresunspor talip oldu. Kenan Karaman'ın da transfere sıcak baktığı ve Süper Kupa maçından sonra kararını vereceği öğrenildi.

Sabah5 Ocak 2022 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:39
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Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı.

Sabah'ın haberine göre milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak. Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek.

Beşiktaş'ta 13 lig maçına çıkan Kenan gol atamazken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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