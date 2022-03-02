Kenan Karaman depremi! Beşiktaş'ta kıyamet koptu

Kenan Karaman, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Kayserispor'a 2-1 yenilerek elendiği maçta gündem oldu. Başarısız performansıyla tepki çeken Kenan Karaman, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde evinde konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, etkisiz bir performansla hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncu 65. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı.
Siyah-beyazlı takım, Kenan Karaman'ı sezon başında Almanya Bundesliga 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. 27 yaşındaki milli oyuncu siyah-beyazlı formayla ise bu sezon 25 maçta yalnızca 1 asist yapabildi.