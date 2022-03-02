Kenan Karaman depremi! Beşiktaş'ta kıyamet koptu

Star Gazetesi 2 Mart 2022 Çarşamba 23:24 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:24

Kenan Karaman, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Kayserispor'a 2-1 yenilerek elendiği maçta gündem oldu. Başarısız performansıyla tepki çeken Kenan Karaman, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

KENAN KARAMAN, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde evinde konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, etkisiz bir performansla hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncu 65. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı.

KENAN KARAMAN, BONSERVİSSİZ ALINMIŞTI

Siyah-beyazlı takım, Kenan Karaman'ı sezon başında Almanya Bundesliga 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. 27 yaşındaki milli oyuncu siyah-beyazlı formayla ise bu sezon 25 maçta yalnızca 1 asist yapabildi.

İşte Kenan Karaman'a tepkilerden bazıları: