Kenan Karaman Düsseldorf'u galibiyete uçurdu

05 Ocak 2021 Salı 00:50 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 00:50

Bundesliga II'de Düsseldorf forması giyen Karaman, Paderborn'u konuk ettikleri maça ilk 11'de çıktı. Karaman, 22. dakikada Peterson'un attığı golün asistini yaparken 55. dakikada ise fileleri havalandırarak takımını 2-0 öne geçirdi. 79. dakikada ise Paderborn'dan Führich'in skoru değiştirdiği maçı Düsseldorf 2-1 kazanarak galibiyeti elde etti.

Yeniden Bundesliga'ya yükselmeye çalışan Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Karaman, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol 2 asist üretti.