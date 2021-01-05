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Spor

Kenan Karaman Düsseldorf'u galibiyete uçurdu

Transfer döneminde ismi üç büyük takımla anılan Kenan Karaman, Düsseldorf formasıyla çıktığı maçın yıldızı oldu. Düsseldorf'un 2-1 kazandığı maçta milli yıldız 1 gol 1 asist ile oynadı.

05 Ocak 2021 Salı 00:50 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 00:50
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Bundesliga II'de Düsseldorf forması giyen Karaman, Paderborn'u konuk ettikleri maça ilk 11'de çıktı. Karaman, 22. dakikada Peterson'un attığı golün asistini yaparken 55. dakikada ise fileleri havalandırarak takımını 2-0 öne geçirdi. 79. dakikada ise Paderborn'dan Führich'in skoru değiştirdiği maçı Düsseldorf 2-1 kazanarak galibiyeti elde etti.

Yeniden Bundesliga'ya yükselmeye çalışan Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Karaman, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol 2 asist üretti.

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