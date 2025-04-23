Kenan Karaman gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti

Almanya Bundesliga 2'de Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman tarihe geçti. 31 yaşındaki oyuncu, gördüğü kırmızı kartın ardından gündem oldu.

Maçın henüz 3. dakikasında kırmızı kart gören Kenan Karaman, takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcunun gördüğü bu kart, Bundesliga 2 tarihine geçti. Hamburg'a karşı maç 2-2 sona ererken, Kenan Karaman Bundesliga 2'de en erken kırmızı kart gören 3. futbolcu oldu.

Bu sezon takımıyla 29 maçta boy gösteren oyuncu, 14 gol ve 4 asist kaydetti.