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Spor

Kenan Karaman gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti

Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman, takımının Hamburg ile oynadığı maçın 3. dakikasında kırmızı kart gördü. Karaman, lig tarihinde en erken kırmızı kart gören 3. futbolcu oldu.

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Kenan Karaman gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
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Almanya Bundesliga 2'de Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman tarihe geçti. 31 yaşındaki oyuncu, gördüğü kırmızı kartın ardından gündem oldu.

Maçın henüz 3. dakikasında kırmızı kart gören Kenan Karaman, takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcunun gördüğü bu kart, Bundesliga 2 tarihine geçti. Hamburg'a karşı maç 2-2 sona ererken, Kenan Karaman Bundesliga 2'de en erken kırmızı kart gören 3. futbolcu oldu.

Bu sezon takımıyla 29 maçta boy gösteren oyuncu, 14 gol ve 4 asist kaydetti.

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