Kenan Karaman: Güçlü bir takım olmak istiyoruz

08 Ekim 2020 Perşembe 00:26 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:26

Almanya'ya karşı geriden gelmenin kolay olmadığını söyleyen Karaman, "Çok güzel bir mücadele oldu, takım iyi karakter gösterdi, 3 kere geriden geldik, Almanya gibi büyük bir takıma karşı kolay değil. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Şimdi Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız." dedi.

"ÇALIŞIP BU SEVİYEYE GELMEK İSTİYORUZ"



Almanya'nın oyununu yorumlayan başarılı futbolcu, "Almanya iyi oyunculara sahip. Onlarda da yeni oyuncular denendi. Oturmuş bir takım. Sistemli bir takım. Alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Takımımızın pozitif bir hava yakaladığını dile getiren Kenan Karaman, "Milli Takım'ın geleceğini çok pozitif görüyorum. Ekip olarak pozitif bir hava yakaladık. Hem Avrupa Şampiyonası'na, hem de sonra Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak istiyoruz. Güçlü bir takım olmak, rakiplerin bize karşı zorlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.