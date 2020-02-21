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Spor

3 ay sonra sahalara dönüyor

Yaşadığı ağır zatürre hastalığı nedeniyle, sahalardan bir süre uzak kalan A Milli Futbolcu Kenan Karaman sahalara dönmeye hazırlanıyor.

21 Şubat 2020 Cuma17:24 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 17:39

Aralık ayında yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle sahalardan uzak kalan A Milli Futbolcu Kenan Karaman yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Uzun zaman sonra takımla çalışmalara başlayan Fortuna Düsseldorflu oyuncu, teknik direktörü Uwe Rösler tarafından da azmiyle takdir ediliyor.

Fortuna Düsseldorf teknik direktörü Uwe Rosler Kenan Karaman için; "Burada olduğumdan beri, her teknik birimi yakından takip ediyorum. Kenan, şu anda tamamen hazır durumda. Bu çalışması da onun tutkusunu gösteriyor." dedi.

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Fortuna Düsseldorf, son 22 Bundesliga maçında sadece 21 gol bulabildi. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Bundesliga ekibinde forvet oyuncusu Kenan Karaman, hafta sonu formasına kavuşabilir.

A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alması beklenen Kenan Karaman, hastalığı nedeniyle bu sezon az forma şansı buldu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyebilen milli oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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