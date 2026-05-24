Kenan Karaman: Hayalim kariyerimi Schalke'de sonlandırmak

Schalke forması giyen Kenan Karaman, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Alman ekibiyle Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren ve takımın önemli isimlerinden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Schalke'de sonlandırmak istediğini söyledi.

Schalke ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, "Hayalimdeki senaryo, kariyerimi Schalke'de sonlandırmak. Futbol kariyerim bittikten sonra da Ruhr bölgesinde kalmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Schalke'de birlikte forma giydiği 40 yaşındaki Edin Dzeko'yu örnek aldığını dile getiren Kenan Karaman, "Edin Dzeko'yu örnek alıyorum. Eğer o 40 yaşında hala oynuyorsa, ben de oynamak isterim." dedi.

Schalke'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Kenan Karaman, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.