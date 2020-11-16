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Spor

Kenan Karaman: Her şey iyi giderse lider olmak istiyoruz

A Milli Takım'ın Rusya'yı 3-2 yendiği maçta ilk golü atan Kenan Karaman karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, 'Macaristan'da da kazanmak istiyoruz. Her şey iyi giderse lider olmak istiyoruz.' dedi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:26 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:26
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A Milli Takımımızda Kenan Karaman, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu.

Kenan Karaman "İlk galibiyetimizi aldık, çok mutluyum. Rusya karşısında ilk galibiyetimiz. İyi bir performans ortaya koyduk, 10 kişi kaldıklarında daha kontrollü oynayabilirdik, top daha fazla bizde olabilirdi. Rakip 10 kişi kalınca bazen zorlanabiliyoruz ama bugün hak ederek kazandık." dedi.

Macaristan maçı hakkında konuşan Kenan Karama "Macaristan'da da kazanmak istiyoruz. Her şey iyi giderse lider olmak istiyoruz. Kazanarak bakacağız." diye konuştu.

İstanbul'da düzenlene Formula 1 hakkında da konuşan Kenan Karaman "Formula'da favorimiz yoktu, takım olarak izledik. Keyifliydi, değişikti, Hamilton kazandı, onu da tebrik ederim." ifadelerini kullandı

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