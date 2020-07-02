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Spor

Kenan Karaman kariyerine nasıl devam edeceğini belirledi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan gurbetçi yıldız Kenan Karaman için Alman basınından iddia geldi. Çıkan habere göre başarılı futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.

02 Temmuz 2020 Perşembe 01:09 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 01:09
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Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtilen Fortuna Düsseldorflu yıldız Kenan Karaman, geleceğine ilişkin kararını verdi.

1 MİLYON EUROYA SERBEST KALABİLİR

Alman basınında konu ile ilgili yer alan haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin talip olduğu ifade edilirken, sözleşmesinde 'Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euroya serbest kalabilir' maddesinin bulunduğu belirtildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kenan Karaman'ın gerek milli takım, gerekse kendi kulübündeki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesi imkansız gibi gözüküyor.

TERCİHİ İSPANYA

Öte yandan Kenan Karaman için önemli bir not daha, geleceğine dair düşüncesiyle ilgili oldu. Haberde, Fenerbahçe'nin Kenan Karaman ilgisinden de söz edildi ancak oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakmadığı, kariyerinin bu döneminde Türkiye'de forma giymek istemeyeceği ifade edildi.

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