Kenan Karaman: Maçı kazanarak bitirebilirdik

7 Mart 2022 Pazartesi 22:40 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:40

Beşiktaş'ta ilk golünü atan Kenan Karaman, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kenan Karaman, "Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk. Gerçekten iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Gollerde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Golleri çok basit yedik. Önde şanslar vardı. Maçı kazanarak bitirebilirdik. Sonuç olarak berabere bitti." dedi.

Kenan Karaman ayrıca, "Çok pozisyona giriyoruz. Onları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Hem defans hem ofans oyunu bu. Çok basit gol yemememiz lazım. Bu çok önemli. Devamlı çalışıp sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.