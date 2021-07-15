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Spor

Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 19:55 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:56
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.

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