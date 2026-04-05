Spor

Kenan Karaman, Schalke 04'ü galibiyete taşıdı

Bundesliga 2. Ligi'nde Schalke 04 sahasında konuk ettiği Karlsruher'i 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü Kenan Karaman 72. dakikada kaydetti.

5 Nisan 2026 Pazar 16:45
Bundesliga 2. Ligi'nde Schalke 04, evinde Karlsruher'i konuk etti.

AufSchalke Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Schalke 04'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Bu golle birlikte milli oyuncu, 28 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkıya ulaştı.

Kırmızı kart cezası olan Edin Dzeko ise kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Schalke 04, 55 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Karlsruher 37 puanla 9. sırada kaldı.

Gelecek haftada Schalke 04 deplasmanda Elversberg ile karşılaşacak. Karlsruher ise sahasında Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.

  • Schalke 04
  • Karlsruher
  • Bundesliga 2. Ligi

