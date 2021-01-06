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Spor

Kenan Karaman transferi hakkında noktayı koydu

Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan milli forvet oyuncusu Kenan Karaman, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:47
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26 yaşındaki Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

"FORTUNA İLE YOLUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

A Milli oyuncu Alman basınına yaptığı açıklamada; "Bunu daha önce açıkça belirttim. Taraftarların endişelenmesine gerek yok, Fortuna ile yoluma devam etmek istiyorum. Gelecek aylarda sadece hedefe odaklanmak istiyorum." dedi.

Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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