İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2036
  • EURO
    53,0137
  • ALTIN
    6660.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Karaman'dan A Milli Takım sözleri: Çağrılmayı hak ettim!
Spor

Kenan Karaman'dan A Milli Takım sözleri: Çağrılmayı hak ettim!

Schalke 04, Almanya 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak üç sezon sonra Bundesliga'ya yükseldi. Almanya ekibinin zaferinde 14 gol 5 asistle büyük rol oynayan milli futbolcu Kenan Karaman, 'Performans olarak çağrılmayı hak ettim, ümidim var. Daha önce de formamızı terlettim' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Kenan Karaman'dan A Milli Takım sözleri: Çağrılmayı hak ettim!
ABONE OL

14 gol 5 asistle takımını Bundesliga'ya çıkaran Kenan Karaman, "Performans olarak çağrılmayı hak ettim, ümidim var. Daha önce de formamızı terlettim" dedi.

Almanya'da Bundesliga'ya yükselen Schalke'nin 31 yaşındaki milli yıldızı Kenan Karaman, yeniden Ay-Yıldızlı formaya kavuşup Dünya Kupası'nda faydalı olmak istediğini söyledi: "Sezon harika gitti. Bunu bu sezon başında beklemiyorduk. Hoca, kulüp ve takım olarak çok iyi performans gösterdik. Son maçta 2-0 gerideydik ve maçı çevirdik. Dzeko gerçekten ilk günden itibaren katkı sağladı. Hem karakteri hem de golleriyle katkı verdi. Çok büyük bir isim. 40 yaşında ama hala çok fit. Gelsenkirchen'de Türklere karşı bir sempati var. Performans olarak milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu benim rüyam. Biraz ümit taşıyorum. Elemelerde takımımız iyiydi. Grubumuz bence iyi. Turnuvalarda değişik senaryolarla finale kadar gidebilirsin. Yarı final görmemiz lazım."

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.