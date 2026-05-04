14 gol 5 asistle takımını Bundesliga'ya çıkaran Kenan Karaman, "Performans olarak çağrılmayı hak ettim, ümidim var. Daha önce de formamızı terlettim" dedi.

Almanya'da Bundesliga'ya yükselen Schalke'nin 31 yaşındaki milli yıldızı Kenan Karaman, yeniden Ay-Yıldızlı formaya kavuşup Dünya Kupası'nda faydalı olmak istediğini söyledi: "Sezon harika gitti. Bunu bu sezon başında beklemiyorduk. Hoca, kulüp ve takım olarak çok iyi performans gösterdik. Son maçta 2-0 gerideydik ve maçı çevirdik. Dzeko gerçekten ilk günden itibaren katkı sağladı. Hem karakteri hem de golleriyle katkı verdi. Çok büyük bir isim. 40 yaşında ama hala çok fit. Gelsenkirchen'de Türklere karşı bir sempati var. Performans olarak milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu benim rüyam. Biraz ümit taşıyorum. Elemelerde takımımız iyiydi. Grubumuz bence iyi. Turnuvalarda değişik senaryolarla finale kadar gidebilirsin. Yarı final görmemiz lazım."