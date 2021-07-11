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Spor

Kenan Karaman'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza!

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman ile anlaştı. Kenan siyah beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 Temmuz 2021 Pazar 13:33 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:33
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona ulaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor. Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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