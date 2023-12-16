Kenan Karaman'dan transfer sözleri!

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve bedelsiz olarak Schalke'ye imza atan Kenan Karaman, Bild'e açıklamalar yaptı.

Kenan Karaman yaptığı açıklamada, "İlk odak noktam şu anda sadece Schalke. Kulübün tekrar birinci lige çıkmasına yardımcı olmak istiyorum. Ben özel hayatımda huzura ve sessizliğe, sahada ise özgürlüğe ihtiyacı olan biriyim. En yüksek performansımı mental olarak kendimi iyi hissettiğimde gösterebiliyorum. Schalke'de ilk birkaç ay bu kolay olmadı. Transfer döneminin son gününde Türkiye'den geldim. Antrenman performansımdan dolayı olumlu geri dönüşler almıştım zaten. Dortmund'a attığım derbi golü benim için dönüm noktası oldu." dedi.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Schalke taraftarlarıyla ilgili Kenan, "Daha önce hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. Onlar benzersiz! İkinci ligdeki iç saha maçlarına 60 bin taraftar geliyor. Türkiye'de böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İTİRAFI

Transfer iddialarıyla ilgili ise, "Tamamen sezonun ikinci yarısına odaklanmış durumdayım. Burada kalacağımı söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Eleştiriler ile ilgili konuşan 29 yaşındaki forvet, "Çok homojen bir soyunma odamız var. Sezon ilerledikçe bunu sahada göreceksiniz. Bazı takım arkadaşlarım hakkında yazılanları doğru bulmuyorum. Hem içeride hem de dışarı birlik olmalıyız." açıklamasını yaptı.

"SCHALKE'Yİ KURTARMAK ÖNEMLİ"

"Avrupa Şampiyonasına katılmayı mı yoksa Schalke'yi kurtarmayı mı tercih edersiniz?" sorusuna başarılı oyuncu, "Ligde kalmak her şeyden önemli tabi ama Schalke'nin lige yükselmesi. Bu aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katılma ihtimalini de artırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Bundesliga 2'de Schalke formasıyla toplam 12 maçta top koşturan Kenan Karaman, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.

Kenan Karaman'ın Schalke 04 ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.