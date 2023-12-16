İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kenan Karaman'dan transfer sözleri!

Almanya ekibi Schalke'de oynayan Kenan Karaman, çarpıcı itiraflarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye transfer olma iddilarına da cevap verdi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Kenan Karaman'dan transfer sözleri!
ABONE OL

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve bedelsiz olarak Schalke'ye imza atan Kenan Karaman, Bild'e açıklamalar yaptı.

Kenan Karaman yaptığı açıklamada, "İlk odak noktam şu anda sadece Schalke. Kulübün tekrar birinci lige çıkmasına yardımcı olmak istiyorum. Ben özel hayatımda huzura ve sessizliğe, sahada ise özgürlüğe ihtiyacı olan biriyim. En yüksek performansımı mental olarak kendimi iyi hissettiğimde gösterebiliyorum. Schalke'de ilk birkaç ay bu kolay olmadı. Transfer döneminin son gününde Türkiye'den geldim. Antrenman performansımdan dolayı olumlu geri dönüşler almıştım zaten. Dortmund'a attığım derbi golü benim için dönüm noktası oldu." dedi.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Schalke taraftarlarıyla ilgili Kenan, "Daha önce hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. Onlar benzersiz! İkinci ligdeki iç saha maçlarına 60 bin taraftar geliyor. Türkiye'de böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İTİRAFI

Transfer iddialarıyla ilgili ise, "Tamamen sezonun ikinci yarısına odaklanmış durumdayım. Burada kalacağımı söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Eleştiriler ile ilgili konuşan 29 yaşındaki forvet, "Çok homojen bir soyunma odamız var. Sezon ilerledikçe bunu sahada göreceksiniz. Bazı takım arkadaşlarım hakkında yazılanları doğru bulmuyorum. Hem içeride hem de dışarı birlik olmalıyız." açıklamasını yaptı.

"SCHALKE'Yİ KURTARMAK ÖNEMLİ"

"Avrupa Şampiyonasına katılmayı mı yoksa Schalke'yi kurtarmayı mı tercih edersiniz?" sorusuna başarılı oyuncu, "Ligde kalmak her şeyden önemli tabi ama Schalke'nin lige yükselmesi. Bu aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katılma ihtimalini de artırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Bundesliga 2'de Schalke formasıyla toplam 12 maçta top koşturan Kenan Karaman, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.

Kenan Karaman'ın Schalke 04 ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.