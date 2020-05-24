Kenan Karaman'ın golü yetmedi, Düsseldorf son dakikada yıkıldı

DHA 24 Mayıs 2020 Pazar 21:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 21:24

Milli futbolcu Kenan Karaman ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Zanka'nın formasını terlettiği Fortuna Düsseldorf, RheinEnergie Stadyumu'nda FC Köln'ün konuğu oldu.

Kenan Karaman'ın 41'inci dakikada kaydettiği golle öne geçen deplasman ekibi, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

GOLLER SON DAKİKADA GELDİ



61'inci dakikada Thommy'nin golüyle skoru 2-0'a taşıyan Düsseldorf son dakikalara bu skorla önde girerken, Köln son dakikalarda bulduğu 2 golle beraberliği kaptı. 88'de Modeste ve 90+1'de Cordoba'nın golleriyle beraberliği koparan Köln, bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 10'uncu sıradaki yerini alırken, Düsseldorf ise 24 puanla 16'ncı sırada kendisine yer buldu.

Öte yandan Bundesliga'da günün diğer maçlarında Augsburg deplasmanda Schalke 04'ü 3-0, RB Leipzig ise konuk olduğu Mainz 05'i 5-0 mağlup etti.