17 Şubat 2026 Salı
Spor

Kenan Koçak: Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2026 Salı 17:45
Kenan Koçak: Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, "Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık. Hatayspor'u özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ederim." dedi.

Koçak, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatayspor'un zor süreçten geçtiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Koçak, "Takımı tebrik ediyorum. Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık, 3 puan aldık. Önümüzdeki maçlara daha da konsantre olacağız. Hatayspor'u özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ederim." diye konuştu.

HATAYSPOR CEPHESİ

Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan ise sahaya genç takımla çıktıklarını anlattı.

Gelecek sezona hazırlandıklarını belirten Sayılğan, şunları kaydetti:

"Oyuncular eminim gelişe gelişe, oynaya oynaya daha farklı bir tavır alacaklar. Önümüzdeki sezon bu takımın çok daha farklı yerlerde oynayabilme şansı var. Basit goller yiyoruz ama bunlar zamanla değişecek, gelişecek ve hedeflediğimiz noktada olacağız. Bu skorların bizim açımızdan hiçbir sakıncası yok, skorlara bakmıyoruz. Oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sinyalleri de oyunculardan, çocuklardan alıyoruz."

