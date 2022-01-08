Kenan Koçak Trabzonspor antrenmanında

IHA 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:00

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular mobilizasyon ve denge ve dinamik ısınma çalışmaları yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor pazartesi günü yapacağı antrenmanla Sivaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KENAN KOÇAK, ABDULLAH AVCI'YI ZİYARET ETTİ

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Avcı günün anısına Koçak'a forma hediye etti.