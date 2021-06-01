İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5213
  • EURO
    10,4232
  • ALTIN
    523.071
  • BIST100
    1430.28
Spor

Kenan Koçak'a Süper Lig'den teklif

Hannover 96'da yeni sezonda görev almayacağını açıklayan teknik direktör Kenan Koçak için Türkiye'den ciddi teklifler geldi.

DHA01 Haziran 2021 Salı 15:02 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:02
ABONE OL

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile yollarını ayıran teknik direktör Kenan Koçak, gelen teklifleri değerlendiremeye başladı. Türkiye'den kulüplerin ilgilendiği 40 yaşındaki teknik adama, Bundesliga takımlarından da teklifler geliyor.

Almanya'da gösterdiği başarıyla adını duyuran Kenan Koçak'ın yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oluyor. Thomas Tuchel, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi ünlü teknik direktörlerle ortak çalışmalar gerçekleştiren Kenan Koçak, 1.5 sezon çalıştırdığı Hannover'den ayrılacağını açıklamıştı. Daha önce ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Koçak için Almanya Bundesliga ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

Aylar öncesinden Hannover 96'da yeni sezonda görev almayacağını açıklayan Kenan Koçak için Türkiye'den ciddi teklif geldi. Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Koçak'ı takımın başına geçirmek isteyen kulüpler, tecrübeli teknik adamın karar vermesini bekliyorlar.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.