10 Eylül 2025 Çarşamba
Spor

A Milli Basketbol Takımı'nın başarılı ismi Kenan Sipahi, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2025 Çarşamba 19:26
Kenan Sipahi: Final oynamak istiyoruz
A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Kenan Sipahi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacakları yarı final maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2025'te 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldikleri için gururlu olduklarını dile getiren Kenan, "İşin en önemli tarafı geliyor çünkü final oynamak istiyoruz. Hedefimize daha ulaşmış değiliz. Önümüzdeki bir 40 dakika var. İnşallah en iyi şekilde değerlendirip sonuca ulaşan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki oyun kurucu, "Antetokounmpo kardeşler çok blok kovalıyorlar. Bizim daha iyi şutörlerimiz var. Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum. Yunanistan, bu turnuvada bizden daha tecrübeli sayılabilecek ikinci takım. Bu sertliğe karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah bunu başarırız. Alperen'den dolayı hepimiz çok boş kalıyoruz. Alperen ve Larkin'den dolayı bazı takımlar bizi riske edebiliyor. Yunanistan da aynı şekilde bir yola başvurabilir. İnşallah şutları sokarız. Daha önce soktuk. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.

