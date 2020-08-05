Kenan Sipahi Real Betis'ten Fenerbahçe'ye transfer oldu

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:29

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli oyuncu Kenan Sipahi'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giyen Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.

Fenerbahçe Beko’nun kadrosuna kattığı Kenan Sipahi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle geri döndüğüm için çok mutluyum. Ayrılırken büyük bir üzüntü duymuştum. Bu sezon benim için gerçekten çok büyük bir heyecan olacak. Hem eski oyuncular hem de kadroya bu yaz dahil olan isimler bir araya gelerek, bu yeni dönemde en iyi şekilde uyum sağlamayı hedefleyeceğiz. Fenerbahçe Beko’dan teklif aldığımda gerçekten çok heyecanlandım. Sözleşmem devam etmesine rağmen Real Betis de bana anlayış gösterdi ve yardımcı oldu. Çok mutluyum ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."