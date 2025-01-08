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Spor

Kenan Sipahi yayınladığı mesajla Karşıyaka'ya veda etti

Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka'dan ayrılıp Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Kenan Sipahi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Kenan Sipahi yayınladığı mesajla Karşıyaka'ya veda etti
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Basketbol Süper Ligi'nde zor günler yaşayan Karşıyaka, sponsor bulamamasıyla ekonomik çıkmaza girerek, oyunculara ödeme yapmakta zorlandı. Yaşananların ardından yeşil-kırmızılılarda Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu isimlerden en son takımdan ayrılan Kenan Sipahi, sosyal medya hesabından yeşil-kırmızılı taraftarlara veda etti.

29 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, Karşıyakalı taraftarların Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki tezahüratlarını ve birlikte elde edilen başarıları hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

Kenan Sipahi'nin mesajı şöyle:

"Bugün sizlere bu satırları yazmak benim için gerçekten zor. Bu kulübe ilk adım attığımda, çok genç, tecrübesiz ve kariyerinde büyük hayalleri olan bir oyuncu olarak geldim. Yıllar sonra Karşıyaka'mıza dönmenin mutluluğunu yaşarken, üstüne kaptan olacağımı öğrenmek büyük sorumluluk ve motivasyon oluşturdu. Bilmenizi isterim ki her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Büyük Karşıyaka taraftarının kaptanı olmak her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygudur.

Taraftarların, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yankılanan coşkulu tezahüratları ve birlikte elde edilen başarıları hiçbir zaman unutmayacağım. Taraftarların coşkusu ve adanmışlığı, Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan en büyük güçlerden biri.

Hayatın doğası gereği, bazen küçük ayrılıkları istemeseniz de yaşamanız gerekebilir. Bugün, bu büyük ailenin bir ferdi olarak sizlere veda ediyorum. Ancak bilmenizi isterim ki Karşıyaka, her zaman kalbimde en özel yere sahip olacak. Burada kazandığım dostluklar, öğrendiklerim ve yaşadığım tecrübeler, beni hayatımın geri kalanında da şekillendirecek.

Bu süreçte bana destek olan takım arkadaşlarıma, Ufuk hocama, yardımcı antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve büyük Karşıyaka taraftarına, sonsuz teşekkür ederim. Sizlerle aynı yolda yürümüş olmaktan gurur duyuyorum.

Yeşil-kırmızı bayrağın her zaman en yüksekte dalgalanması dileğiyle."

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