  • Kenan Yıldız ağları buldu: Juventus tarihine geçti!
Kenan Yıldız ağları buldu: Juventus tarihine geçti!

Kenan Yıldız, Sassuolo karşısında attığı golle takımını öne geçirirken kulüp tarihine geçti. Milli oyuncu, bu golle Serie A'da çift haneli gol sayısına ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Juventus'un milli oyuncusu Kenan Yıldız, Sassuolo karşısında attığı golle takımını öne geçirdi. Milli oyuncu, bu golle kulüp tarihine geçti.

Kenan Yıldız, bu golüyle birlikte bu sezon Serie A'da 10 gole ulaştı ve önemli bir başarı yakaladı.

KENAN YILDIZ'DAN YENİ REKOR

20 yaşındaki genç oyuncu, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı Juventus oyuncusu oldu.

Kenan Yıldız, genelde ise bu başarıya imza 7. oyuncu oldu. İtalyan ekibinde son olarak bu başarıya 1970-1971 sezonunda Roberto Battega imza atmıştı.

