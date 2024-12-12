Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus evinde Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Dusan Vlahovic ve 75. dakikada Weston McKennie kaydetti.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 84 dakika sahada kaldı ve Vlahovic'in golünde asist yapmayı başardı.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Juventus puanın 11'e yükseltirken, Manchester City 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Club Brugge ile karşılaşırken, Manchester City deplasmanda PSG ile karşılaşacak.