  Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus tek golle kazandı
Spor

Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus tek golle kazandı

Juventus, Serie A'nın 15. haftasında konuk olduğu Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Torino ekibinde milli futbolcu Kenan Yıldız takımının tek golünün asistini kaydeden isim oldu.

15 Aralık 2025 Pazartesi 00:47
Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus tek golle kazandı
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

KENAN YILDIZ'DAN ASİST

Juventus'a galibiyeti getiren golü, 64. dakikada Juan Cabal attı. Golün asistini ise mücadelede 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaptı.

BOLOGNA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 69. dakikasında Bologna'da Torbjon Heggem, rakibine müdahalesi sonrası bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Juventus, 5. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Bologna ise 6. sırada konumlandı.

Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Roma'yı konuk edecek. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

