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Spor

Kenan Yıldız asistini yaptı! Juventus 3 golle kazandı

İtalya Serie A'da ilk hafta karşılaşmasında Juventus, Como'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
Kenan Yıldız asistini yaptı! Juventus 3 golle kazandı
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İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

Juventus'ta Kenan Yıldız, 10 numara çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı.

Takımın başına Thiago Motta'yı getiren Juve, sezona galibiyetle başladı.

Serie A'ya yeni yükselen Cesc Fabregas'ın takımı Como ise ilk maçına kötü başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Verona deplasmanına gidecek. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.

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