İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6052
  • EURO
    49,5926
  • ALTIN
    5744.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız attı ama yetmedi! Juventus, Napoli'yi geçemedi
Spor

Kenan Yıldız attı ama yetmedi! Juventus, Napoli'yi geçemedi

Napoli, Juventus karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle çıkışını sürdürdü. Kenan Yıldız'ın golü ise İtalyan devine puan getirmeye yetmedi.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
Kenan Yıldız attı ama yetmedi! Juventus, Napoli'yi geçemedi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

Mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 78. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Bu sezon ligdeki 5. golünü kaydeden Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, üst üste 3. galibiyetini alarak 31 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Ligde 5 maç sonra kaybeden Juventus, 23 puanla 7. sırada haftayı kapattı.

Serie A'da gelecek hafta Juventus, Bologna deplasmanında mücadele edecek. Napoli, Udinese deplasmanında olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.