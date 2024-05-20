Kenan Yıldız attı, Juventus 1 puanı kurtardı!

İtalya Serie A 37. hafta maçında Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya ev sahibi Bologna çok hızlı başladı. Maçın 2. dakikasında Riccardo Calafiori'nin golüyle öne geçen Bologna, 11. dakikada Santiago Castro ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde bitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bologna'da Riccardo Calafiori, bu kez 53. dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaptı.

Juventus'ta 8 dakika içinde gerçekleşecek geri dönüşün ateşi Chiesa ile yandı. Dakika 76'da rakip ağları sarsan Federico Chiesa farkı ikiye indirdi.

Baskısını artıran Juventus, 83. dakikada Arkadiusz Milik'in attığı golle farkı bire indirmeyi başardı. Golün hemen ardından Juventus'ta bu kez sahneye milli oyuncumuz Kenan Yıldız çıktı. Şık bir gole imza atan Kenan Yıldız, skoru 3-3'e getirerek takımına 1 puanı getirdi.

KENAN YILDIZ'DAN 1 PUANI GETİREN GOL!

���� JUVENTUS'A 1 PUANI KENAN YILDIZ GETİRDİ!pic.twitter.com/dIzIewZ5VC — Star Spor (@Star_Spor) May 20, 2024

Bu sonuçla birlikte her iki takımda puanını 68'e yükseltti.

Ligin son maçında Bologna, Genoa deplasmanına gidecek. Juventus ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.