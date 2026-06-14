İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız gelişmesi! Avustralya maçı öncesi...
Spor

Kenan Yıldız gelişmesi! Avustralya maçı öncesi...

A Milli Takım'ımızın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Millilerin önemli isimlerinden Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 05:30 - Güncelleme:
Kenan Yıldız gelişmesi! Avustralya maçı öncesi...
ABONE OL

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, perdeyi Avustralya karşısında açıyor. Millilerde kritik karşılaşma öncesinde maçta oynayıp oynamayacağı merak edilen Kenan Yıldız'ın son durumu da belli oldu.

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak sakatlığı sebebiyle bu maçta forma şansı düşük görülen Kenan için teknik heyet kararını verdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'ı riske etmeme kararı aldı.

21 yaşındaki futbolcu sakatlığını büyük oranda atlatsa da yeniden nüksetme riskine karşın Avustralya karşısında ilk 11'de başlamayacak.

A Milli Takım'ın 11'i şu şekilde;

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç motosiklet birbirine girdi: 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.