2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, perdeyi Avustralya karşısında açıyor. Millilerde kritik karşılaşma öncesinde maçta oynayıp oynamayacağı merak edilen Kenan Yıldız'ın son durumu da belli oldu.

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak sakatlığı sebebiyle bu maçta forma şansı düşük görülen Kenan için teknik heyet kararını verdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'ı riske etmeme kararı aldı.

21 yaşındaki futbolcu sakatlığını büyük oranda atlatsa da yeniden nüksetme riskine karşın Avustralya karşısında ilk 11'de başlamayacak.

A Milli Takım'ın 11'i şu şekilde;

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.