İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9764
  • EURO
    48,7718
  • ALTIN
    5309.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız gol attı! Juventus evinde kazandı
Spor

Kenan Yıldız gol attı! Juventus evinde kazandı

İtalya Serie A 9. hafta maçında Juventus sahasında Udinese'yi ağırladı. Juventus Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da takıma adına bir gol kaydetti.

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Kenan Yıldız gol attı! Juventus evinde kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A 9. hafta maçında Juventus sahasında Udinese'yi ağırladı. Juventus Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Maçın ilk yarısı 5. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltıdan golü ve Nicolu Zaniolo'nun 45+1'de attığı gol ile 1-1 berabere tamamlandı.

Juventus ikinci yarıda Gatti'nin 67. dakikadaki golü ile skor üstünlüğünü ele aldı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız kendi kazandırdığı penaltıyı 90+6'ncı dakikada gole çevirerek maçın skorunu tayin etti. Juventus rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltirken, Udinese 12 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Juventus deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Udinese ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.