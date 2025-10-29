İtalya Serie A 9. hafta maçında Juventus sahasında Udinese'yi ağırladı. Juventus Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Maçın ilk yarısı 5. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltıdan golü ve Nicolu Zaniolo'nun 45+1'de attığı gol ile 1-1 berabere tamamlandı.

Juventus ikinci yarıda Gatti'nin 67. dakikadaki golü ile skor üstünlüğünü ele aldı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız kendi kazandırdığı penaltıyı 90+6'ncı dakikada gole çevirerek maçın skorunu tayin etti. Juventus rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltirken, Udinese 12 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Juventus deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Udinese ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.