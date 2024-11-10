Kenan Yıldız golünü attı! Juventus ligde kazandı

İtalya Serie A 12. hafta maçında Juventus, sahasında Torino ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan derbiyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Timothy Weah, 84. dakikada ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

Karşılaşmada 86 dakika sahada kalan ve maçın oyuncusu olan milli futbolcu, Juve formasıyla bu sezon 4. golünü kaydetti. Kenan ayrıca 2 de asist yaptı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Juventus ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Torino ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Torino ise Monza'yı ağırlayacak.