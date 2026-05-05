  Kenan Yıldız için dev iddia! Real Madrid harekete geçebilir
Kenan Yıldız için dev iddia! Real Madrid harekete geçebilir

Kenan Yıldız, Juventus'ta sergilediği performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri olurken Real Madrid'in radarına girdi. İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi bileti alınamaması halinde Juventus'ta hiçbir oyuncunun “dokunulmaz” olmayacağını ve genç yıldız için ayrılık ihtimalinin doğabileceğini yazdı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldiğini ve Real Madrid'in gündemine girdiğini yazdı.

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda ciddi tasarruf adımları atması beklenirken, bu senaryoda kadrodaki hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olmayacağı ifade ediliyor. Bu ihtimal, genç yıldız Kenan Yıldız için de geçerli.

"PEREZ'İN HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR"

La Gazzetta dello Sport, Kenan'ın geleceğine dair dikkat çekici bir detaya yer vererek, "Kenan'ın, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hayallerini süsleyen oyunculardan biri olduğu bir sır değil" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Real Madrid'in gelecek planlarına da değinildi. İspanyol devinin, La Liga'daki sonuçların ardından yeni bir yapılanmaya gitmeyi planladığı ve Avrupa'da çeyrek finalde sona eren sezonun ardından kadroda değişiklikler yapabileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Öte yandan Kenan Yıldız'ın başarılı performansına rağmen Real Madrid'de forma şansı bulmasının kolay olmayabileceği vurgulandı. Bu sezon 45 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan genç oyuncunun, hücumun sol kanadında Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ile benzer bölgede oynadığına dikkat çekildi.

Kenan'ın yakından tanıdığı isimlerden biri ise Arda Güler. İki genç futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nın A ve alt yaş kategorilerinde toplam 33 maçta birlikte görev yaptı. Bu süreçte Kenan Yıldız 7 gol ve 5 asist üretirken, Arda Güler ise 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

